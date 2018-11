"Fiumi" di cocaina e hashish lungo le vie della movida: nei guai una decina di giovani

I controlli dei carabinieri dell'ultimo fine settimana hanno messo - nero su bianco: con dei dati che sono allarmanti - in evidenza come fra Agrigento e provincia, soprattutto nelle località della cosiddetta movida, scorra un autentico "fiume" di sostanze stupefacenti. Si tratta di cocaina e hashish per la maggiore. Ma, nelle scorse settimane, è saltata fuori anche l'erba. Una decina, complessivamente, i ragazzi - fra cui anche due minorenni - che sono stati segnalati, quali consumatori abituali, alla Prefettura di Agrigento.

A Favara, un empedoclino di 23 anni è stato trovato in possesso di un grammo di hashish. Ad Agrigento, un diciottenne che si aggirava per il centro storico aveva, invece, in tasca mezzo grammo di hashish. A Porto Empedocle è stato segnalato un ventiquattrenne operaio che aveva una dose di hashish. A Montallegro, sono stati un diciottenne e un diciannovenne - una coppia - ad essere segnalati alla Prefettura. Il ragazzo e la ragazza sono stati trovati in possesso di due grammi di cocaina e un grammo di hashish. Anche a Cattolica Eraclea sono stati due i ragazzi finiti nei guai: sono stati trovati con una dose di cocaina. Ed ancora ad Agrigento, due minorenni - residenti in una comunità alloggio - sono stati trovati con complessivi 5 grammi di hashish. I due ragazzini sono stati controllati dai militari dell'Arma nei pressi della stazione ferroviaria.

Segnalazioni su segnalazioni alla Prefettura, tutte fatte nell'arco dei controlli - dei carabinieri - nella notte fra sabato e domenica.