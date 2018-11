"Nascondeva in cantina 93 grammi di cocaina", arrestato un 46enne

Sarebbe stato trovato in possesso di 93 grammi di cocaina, suddivisa in 7 involucri, ritenuta pronta per lo spaccio. “Roba” che, secondo le ricostruzioni della polizia, avrebbe potuto fruttare – qualora fosse stata immessa nell’illegale mercato della compravendita di sostanze stupefacenti – circa 9 mila euro. E' per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che Mario Lo Zito, agrigentino di 46 anni, è stato arrestato dalla polizia.

Durante la mattinata di ieri, gli agenti della sezione "Volanti" della Questura di Agrigento hanno effettuato una raffica di controlli e perquisizioni per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio. A dare man forte ai poliziotti anche "Tasko": l'unità cinofila della Guardia di finanza. Durante una di queste perquisizioni, realizzata nel quartiere del Villaggio Peruzzo, è stata ritrovata la "roba" - vi sarebbero stati anche cinque grammi di un altro tipo di droga: verosimilmente marijuana e un bilancino di precisione - che era "custodita" dentro una cantina.

Il sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d'inchiesta immediatamente aperto, ha disposto che l'indagato - Mario Lo Zito - venisse posto ai domiciliari.

I controlli dei poliziotti della sezione "Volanti", assieme ai colleghi del commissariato "Frontiera", sono proseguiti anche a Porto Empedocle e in un'abitazione, durante un'altra perquisizione, è stato trovato poco più di un grammo di hashish. In questo caso, per il possessore, è scattata una segnalazione alla Prefettura di Agrigento quale consumatore abituale di droghe. Ispezionati - ma gli esiti sono stati negativi - anche altre case e un chiosco utilizzato per la vendita di alimenti e bevande.

I poliziotti hanno avviato la raffica di controlli dopo diverse segnalazioni anonime ricevute proprio su un presunto traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Gallery