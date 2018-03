I clown del circo Togni portano sorrisi e allegria fra i ricoverati di Pediatria

I clowns del "Circo Lidia Togni" hanno portato una ventata di allegria ai piccoli degenti del reparto di Pediatria dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Ad accompagnarli anche il sindaco Lillo Firetto e l'assessore comunale Gerlando Riolo. Ad accoglierli, naturalmente, il primario dell'unità operativa Giuseppe Gramaglia.

"Abbiamo portato gli auguri di Santa Pasqua ai piccoli ricoverati" - ha detto il sindaco Lillo Firetto che, in prima persona, si è speso per l'organizzazione di questo incontro, ma anche per fare in modo che i piccoli agrigentini, figli di famiglie disagiate, potessero assistere agli spettacoli del circo.

