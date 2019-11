Non solo reality, l'empedoclina Clizia Incorvaia diventa stilista

Clizia Incorvaia diventa stilista. L’empedoclina disegna e presenta una nuova capsule collection per Foudesir Verona. La fashion blogger ed ex di Francesco Sarcina investe in quella che è la sua più grande passione, ovvero la moda.

Clizia Incorvaia ha disegnato un look ideale per Natale e Capodanno, un flash di moda da lanciare sul mercato. L’empedoclina, alla sua prima esperienza da stilista vera. Dei capi di abbiglamento figli della sua creatività.

La fashion blogger che, secondo indiscrezioni, si appresterebbe ad essere una delle concorrenti del Grande Fratello, è pronta a vivere una nuova esperienza lavorativa.