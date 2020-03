Bagarre dalla D'Urso, Incorvaia litiga con la presunta amante di Sarcina

“Tu non sai di cosa parli”. L’empedoclina Clizia Incorvaia, ospite di Live non è la D’Urso, ha incontrato una delle presunte amanti del suo ex marito, Francesco Sarcina. La blogger, in collegamento da Porto Empedocle, ha potuto avere un faccia a faccia con la delle donne del suo ex marito.

“Io non sono mai stata l’amante di Francesco Sarcina – ha detto Grazia Sepe -, noi avevamo una relazione e lui mi ha sempre trattata come fossi la sua donna. Io sono stata per quattro anni con tuo marito e tu non te ne sei mai accorta”.

La Incorvaia si è difesa, parlando anche di Nina, la sua unica figlia avuta dal cantante. “Perché io in quel momento stavo badando a mia figlia – ha spiegato a Live Non è la D'Urso – tu non sei madre, non sai il dolore e la fatica di tenere insieme una famiglia quando c’è una coppia in crisi. È vero tu non sei l’amante del mio ex marito, sei una delle tante che lui aveva”. Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina, è stata esclusa dal Grande Fratello per aver inteso offendere un concorrente definendolo un "Buscetta", con chiaro riferimento al collaboratore di giustizia che collaborò con Falcone e Borsellino consentendogli, per la prima volta, di conoscere nel dettaglio l'organizzazione mafiosa.