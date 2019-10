L'empedoclina Clizia Incorvaia da Barbara D'Urso: "Ecco cosa ha fatto Sarcina"

L’empedoclina Clizia Incorvaia è stata ospite della trasmissione “Live Non è la D’Urso”. La blogger, reduce dalla separazione con il cantante Francesco Sarcina, ha voluto raccontare la sua verità. Il front-man de Le Vibrazione aveva accusato la moglie del tradimento con Riccardo Scamarcio, testimone di nozze della coppia. Clizia Incorvaia era stata subissata di pesanti offese. Sui social, l’empedoclina, era stata accusata da migliaia di persone.

Così, Clizia, ha voluto spiegare la sua verità. Ieri, ancora una volta, l’influencer di Porto Empedocle, ha raccontato di un matrimonio burrascoso. “Dopo le mie parole della settimana scorsa (Clizia aveva accusato Sarcina di presunti e continui tradimenti ndr), tante ragazze mi hanno scritto sui social, raccontando molte cose. Io una guerra con il padre di mia figlia? Ha iniziato lui, – ha detto Clizia – in estate sono stata accusata di cose sbagliate. Il matrimonio tra me e Francesco era finito. Il bacio? Ero già separata. Non ho intenzione di mettere mia figlia contro suo padre, a lei racconto sempre che lui è un principe”. Le rivelazione dell’empedoclina hanno convinto il pubblico che a suo di like (format previsto dalla trasmissione) ha promosso Clizia Incorvaia.