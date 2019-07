Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, fine di un amore: spunta Scamarcio?

L’empedoclina Clizia Incorvaia è al centro del gossip d’estate. La storia tra la blogger ed il cantante, Francesco Sarcina, è finita. Secondo quanto fa sapere Today, i due erano tornati insieme ma il riavvicinamento sembrerebbe essere durato appena quattro mesi.

I due, che insieme sono genitori di una bambina, avrebbero messo fine alla loro storia. Sarcina e Incorvaia si erano sposati tre anni fa. Secondo quanto rivelato da Alberto Dandolo, giornalista di ‘Oggi’, alla base della rottura tra i due ci sarebbe il migliore amico del cantante, nonché l’attore, Riccardo Scamarcio.

"È più di un pettegolezzo – si legge su ‘Oggi’- la voce che vuole la bella Clizia invaghita affettivamente e travolta da cieca passione per il migliore amico di Francesco. Sembra che anche lui abbia perso la testa per la ormai ex signora Sarcina. E sapete chi è il migliore amico del cantante? L’attore Riccardo Scamarcio".

La fashion blogger di Porto Empedocle ed il frontman delle Vibrazioni si sarebbero detti addio, questa volta definitivamente. I “protagonisti” della vicenda, hanno preferito non rispondere alle domande dei fans e vivono questo momento in silenzio.