Clizia e Francesco Sarcina, finisce l'amore tra la blogger ed il cantante

E’ finito l’amore tra Clizia Incorvaia, empedoclina doc, ed il cantante Francesco Sarcina. I due, che sono convolati a nozze tre anni fa, hanno deciso di interrompere la loro relazione. Dalla relazione tra la fashion blogger ed il noto cantante, è nata anche una piccola bimba. Ad annunciare la fine del matrimonio, è stata proprio Clizia Incorvaia.

"Quando una grande storia d’amore finisce, tutti si scordano della bellezza. Ma - scrive la blogger su instagram - é alla bellezza che vorrei fare omaggio. Grazie, per questo amore immenso che mi hai donato e per questa figlia unica. Mi spiace per esserci preclusi bellezza ulteriore, mi spiace per ciò che potevamo essere e non siamo stati. Francesco ti auguro il meglio".

I due, avevano deciso di dirsi "Si", nell'incantevole scenario del castello di Falconara. Tanti gli ospiti vip, che avevano scelto d'esserci tra questi Riccardo Scamarcio e Lola Ponce. Nel 2016, Clizia e Francesco, avevano partecipato insieme, a Pechino Express.