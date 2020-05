Ciavarro-Incorvaia figuraccia in diretta tv, la D'Urso: "Io presa in giro"

Doveva essere il primo incontro dopo il lockdown e dunque l’emergenza Coronavirus. Tutto, rigorosamente ripreso dalle telecamere di Live Non è la D’Urso, trasmissione in onda sulla reti Mediaset. Gli autori avevano organizzato l’incontro, dopo mesi, tra l’empedoclina Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

Luogo dell’incontro, un rinomato chiosco ai piedi della Scala dei Turchi, di proprietà di uno dei più cari amici della Incorvaia.

Fiori, petali e romanticismo: ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto. Si, perché, Barbara D’urso - conduttrice del programma - ha redarguito i due. “Voi non vi siete mai visti prima di adesso, dico bene?”.

E’ stata questa la domanda fatta dalla D’Urso alla coppia nata dentro le mura della casa del Grande Fratello. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si erano già visti, ed avevano realizzato la copertina di un importante settimanale. I due sono stati costretti ad ammettere il “fattaccio”. Quindi quella che doveva andare in onda ea una simil messinscena. Il collegamento termina prima del dovuto e i due si incontrano ugualmente.

La D’Urso non ha per nulla gradito la bugia della neo coppia. “Perché questa sceneggiata. Non voglio prendere in giro nessuno. Queste le parole della conduttrice di Canale 5. Poco hanno potuto dire Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, i due si sono incontrati ed hanno continuato la loro serata in riva al mare.