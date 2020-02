"Frasi inaccettabili", Clizia Incorvaia espulsa dal Grande Fratello Vip

“Clizia devi abbandonare definitiva la casa del Grande Fratello”. Gli autori del reality hanno condannato le frasi della blogger empedoclina. Clizia Incorvaia ha dovuto varcare la porta rossa, troppo gravi le frasi dette ad indirizzo di un altro concorrente.

“Sei un Buscetta, un pentito. Io con i pentiti non parlo”. Questa la frase che ha fatto indignare il web, ma anche e soprattutto gli autori del reality in onda su Canale 5.

La blogger ha dovuto immediatamente lasciare il gioco. In studio, Alfonso Signorini, ha anche mostrato un tweet da parte di Rita Dalla Chiesta, giornalista e figlia del mai dimenticato generale Dalla Chiesa.

"Clizia è giovane, mi piace. Ma non può dimenticare quanto i pentiti siano stati importanti per la giustizia. Come Buscetta per i giudici e Falcone e Peci per mio padre contro le Brigate Rosse. Forse hanno più p…e loro di quello che sanno, ma stanno zitti”. Questo il commento della giornalista Rita Dalla Chiesa. La blogger ha dovuto lasciare il gioco, scusandosi ripetutamente. "Mi scuso con tutti - ha detto Clizia - sono cresciuta in un posto dove la gente si ammazzava per strada. I miei amici hanno perso fratelli, padri. Io ho combattuto la mafia, mi scuso con tutti. Sono mortificata".