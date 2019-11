L'empedoclina Clizia Incorvaia in corsa per il Grande Fratello Vip

Clizia Incorvaia è in corsa per il Grande Fratello Vip? La bella empedoclina potrebbe essere una concorrente del reality show in onda su canale 5. La fashion blogger reduce dalla storia finita male con Francesco Sarcina, potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia.

Al momento sono solo indiscrezioni, ma Clizia Incorvaia, sembrerebbe avere le carte in regole per essere la prossima concorrente del Grande Fratello. L’ex moglie di Sarcina e mamma della piccola Nina, avrebbe ricevuto la proposta dalla produzione del Grande Fratello. Clizia Incorvaia sarebbe pronta per dire “Si”.