Una fotografa di Sciacca a Sanremo, ecco Claudia Spinelli

Una saccense a Sanremo, lei è Claudia Spinelli. La 33enne tra pochi giorni sarà sul palcoscenico più importante della musica italiana. Secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, la donna è stata la vincitrice del contest d’autore per Casa Sanremo.

La creativa sarà all’Ariston come assistente fotografa. Un riconoscimento importante per lei e per la sua giovane carriera. Sanremo ha po’ di agrigentino grazie alla presenza di Claudia Spinelli.