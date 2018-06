Libero Consorzio, classificate cinque nuove strutture turistiche

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Classificate nel mese di giugno, dal settore “Promozione turistica ed attività economiche e produttive", cinque nuove strutture ricettive che confermano la dinamicità del settore in provincia di Agrigento.

Il settore turistico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha concluso l'iter per la classificazione di cinque nuove strutture e una riclassificazione di una struttura esistente, nelle tipologie di B&B e Case per Ferie, per un totale di 52 posti letto.

Queste le nuove strutture ricettive: “La casa di Anthea” situata ad Agrigento in via Callicratide n. 64, nella tipologia di B&B, classificazione tre stelle con una disponibilità di due posti letto; “Holiday Home Seccagrande”, ubicata a Ribera in via Raffaello Sanzio, nella tipologia di Case per Ferie, classificazione una Stella, con una disponibilità di diciassette camere e ventiquattro posti letto; “Belvedere sulla Valle” sita ad Agrigento in via Dante Alighieri n. 5 nella tipologia di B&B classificazione tre stelle con una disponibilità di n. 4 quattro camere e sette posti letto; “Batara” sita ad Agrigento in via Ficani n. 34, nella tipologia di B&B classificazione tre stelle con una disponibilità di quattro camere e dieci posti letto; “Vistamare” sita in Agrigento via Belvedere n. 96, nella tipologia di B&B, classificazione tre stelle con una disponibilità di due camere e quattro posti letto. Inoltre è stata riclassificata la struttura ricettiva denominata Villa Sole sita a Siculiana in contrada Torre Salsa, nella tipologia B & B, tre stelle, con una disponibilità di tre camere e otto posti letto.

Attualmente Grazie alle nuove classificazioni la provincia di Agrigento può contare su 18.835 posti letto.