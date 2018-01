La classifica dei 25 migliori ristoranti siciliani: primo e ottavo posto a due agrigentini

I ristoranti agrigentini al vertici della cucina siciliana. Due locali della provincia sono stati scelti tra i 25 migliori dell'Isola dal noto giornale gastronomico "Dissapore.com". Il primo, che conquista addirittura il vertice della classifica, è il pluripremiato ristorante "La Madia" di Licata, il "regno" dello chef Pino Cuttaia.

"Cuttaia ha messo a punto tecniche da vero illusionista, - si legge - riesce a smontare e rimontare i classici instillando il suo codice personale, come nel 'cocktail di gamberi'. Oppure stupisce replicando l’incanto della natura siciliana come nel recente omaggio alla 'Scala dei turchi', la scogliera bianca in provincia di Agrigento ricreata con una sfoglia di calamaro trasparente ripiena di crema di ricci, nascosta da una spuma all’acqua di mare".

Non bisogna scorrere molto la classifica per raggiungere un altro ristorante licatese, perché all'ottavo posto c'è "L'oste e il sacrestano" dello chef Peppe Bonsignore. "Cucina autodidatta, siciliana doc nei sapori e nei colori quella di Bonsignore, - si legge ancora - personalità delicata che riesce a non tradire il passato, con l’ausilio dei campi e del mare di Licata. Da provare 'crudo di gambero rosso' e la sarda avvolta da un’impanatura strabiliante. Sapori autentici davvero in questa gran tavola siciliana nascosta dietro l’angolo".