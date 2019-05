Tutto pronto, manca un giorno: la riberese Clarissa Marchese si sposa

Manca un giorno al matrimonio della riberese, Clarissa Marchese. L’ex Miss Italia sposerà il suo Federico Gregucci. Niente nozze in Sicilia per la bella Clarissa, per il “Si”, i due hanno scelto la Campania. Bocche cucite sull’abito che indossera la bella riberese, l’ex tronista di Uomini e Donne, è pronta a stupire tutti.

Federico e Clarissa stanno insieme da tre anni, i due oggi sono stati ospiti speciali a “Uomini e donne”, luogo in cui è nato il loro amore.

Ribera è pronta ad “invadere” la Campania, sono un centinaio gli ospiti che vorranno assistere ad uno dei giorni più belli, dell’ex Miss Italia.