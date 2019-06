Critiche per il matrimonio di Clarissa Marchese, lei "sbotta": poi chiede scusa

Se non è bufera, poco ci manca. L’ex Miss Italia, Clarissa Marchese, ha dato vita ad un brutto scivolone. La riberese, sposa da qualche giorno, ha sbottato contro delle giovanissime.

Qualcuno avrebbe parlato del matrimonio fin troppo sfarzoso, commenti che hanno infastidito l’ex Miss Italia. Lei, sempre sui social, ha risposto alle presunte offese con altre offese. “Vi immagino sedute sul vostro divano – ha scritto la riberese sotto un suo post - nella vostra casa triste. Afflitte dalla vostra vita infelice con una maglietta da 1,50 comprata dai cinesi”. E’ stata questa la frase che ha fatto inorridire migliaia di giovanissime che seguivano sui social la riberese ex di “Uomini e donne”. Dopo qualche ora, sono arrivare prontamente le scuse.

“E’ giusto che io dica due cose. Mi dispiace aver risposto così. Ho letto delle cattiverie - ha fatto sapere Clarissa Marchese - brutte, mi sono sfogata in quel modo. Il mio era un riferimento alle ragazze che hanno scritto delle cattiverie gratuite contro di me. Non posso pretendere che tutti siano carini, però io mi scuso. Ho dato un’immagine sbagliata di me. Quello che è successo oggi, non mi fa stare bene. Spero che abbiate capito la mia intenzione".