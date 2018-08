L'ex "Uomini e Donne" Claudio Sona in città, con lui anche Clarissa Marchese

Clarissa Marchese, ex Miss Italia, torna nella sua Ribera. Questa volta con lei, oltre alla sua famiglia, un amico speciale. Si tratta di Claudio Sona, diventato celebre per essere stato il primo tronista Gay della trasmissione “Uomini e donne”.

Una cena nella pizzeria di famiglia, un bagno al mare in quel di Seccagrande ed il tour serale alla Valle dei Templi. Foto e sorrisi per Claudio e Clarrisa, per una visita nell’Agrigentino che non è passata inosservata. Diverse le ragazze che hanno chiesto una foto ai due ex volti di “Uomini e donne”.