Citynews lancia il contest “Le migliori inchieste del mese”

Il contest, lanciato da Citynews a febbraio, avrà cadenza mensile, fino a novembre di quest’anno, e premierà ogni mese le 7 inchieste o servizi giornalistici più significativi. Il contest coinvolge tutte le 45 testate Citynews ed è volto alla valorizzazione dell’impegno e della qualità del lavoro di tutte le redazioni e, soprattutto, del singolo giornalista che, dedicando maggiori energie e tempo, riuscirà a produrre un contenuto di maggior “pregio” rispetto alla produzione standard.

Ecco la classifica del contest per il mese di febbraio, periodo caratterizzato da molte esclusive e pezzi di interesse nazionale che rendono il Gruppo Citynews estremamente orgoglioso:

1. MilanoToday – “Bambino caduto sui binari della metro: ecco Claudia e Lorenzo, gli eroi che lo hanno salvato” di Carmine Ranieri Guarino.

L’articolo in questione, al primo posto della classifica, rappresenta quello che, secondo Citynews, si deve fare con una notizia di cronaca: non fermarsi alla semplice pubblicazione della notizia, ma approfondirla e sviscerarla. In questo caso si è rintracciato il protagonista del gesto eroico per intervistarlo in esclusiva, dando risalto ad una storia, bella e positiva allo stesso tempo, e soprattutto spezzando l’atmosfera di negatività che pervade le pagine dei quotidiani. Il lavoro del giornalista Carmine Ranieri Guarino, ha portato diversi risvolti positivi, come l’esclusiva ripresa da tutti i quotidiani nazionali che hanno citato la testata di Milano.

2. IlPiacenza – “Corteo anti CasaPound, scontri violenti in centro tra manifestanti e forze dell’ordine” di Emanuela Gatti

Il secondo posto della classifica è occupato dal pezzo, corredato da video, di Emanuela Gatti che, con grande coraggio, ha ripreso lo scontro tra forze dell’ordine e i manifestanti che, accerchiandolo, hanno picchiato un carabiniere caduto a terra. Questo video è stato richiesto da molte testate giornalistiche ed emittenti televisive, oltre ad esser stato utilizzato da molti politici nell’ambito della scorsa campagna elettorale.

3. PalermoToday – “Via Dante, militante di Forza Nuova legato e pestato in strada” di Andrea Perniciaro

L’articolo di Andrea Perniciaro, al terzo posto della classifica, è stato premiato per la rapidità di diffusione della notizia. PalermoToday è stata la prima testata a divulgarla, riscuotendo un notevolissimo eco a livello nazionale ed internazionale. A tale articolo è seguita la pubblicazione di un video esclusivo contenente le immagini del pestaggio che ha contribuito, insieme all’articolo, alla monopolizzazione, da parte di Citynews, della notizia, lasciando agenzie e altre testate a bocca asciutta.

4. AnconaToday – “La sala d’attesa della stazione diventa rifugio dal gelo, una notte con i poveri che vivono in strada” di Stefano Pagliarini

L’articolo di Stefano Pagliarini occupa la quarta posizione della classica ed è stato premiato per il taglio dato al tema, bello e innovativo per il fatto stesso che il giornalista si è immerso personalmente nella realtà raccontata, passando gran parte della notte insieme ai senza tetto per poter poi raccontare meglio ciò che si prova a vivere per strada.

5. FirenzeToday – “Scandicci: vive da 2 anni in auto, rimossa perché non assicurata” di Emiliano Benedetti

Il quinto posto della classifica vede l’articolo di Emiliano Benedetti premiato per diverse ragioni. In primis si tratta di un’esclusiva, oltre ad essere un tema in grado di suscitare emozioni e generare engagement sui social, portando la collettività ad intervenire per risolvere il problema, aiutando la persona in difficoltà.

6. FrosinoneToday – “Da 56 anni compra il cornetto alla moglie ogni mattina e sulla busta le scrive un dolce pensiero” di Marina Mingarelli

L’articolo di Marina Mingarelli, alla posizione numero 6 della classifica, è stato premiato per l’esclusività della notizia nel giorno di San Valentino. Un pezzo, carino e di stampo locale, diventato subito virale per la sua naturale caratteristica di evocare buoni sentimenti. Averne di pezzi così!

7. PisaToday – “Corteo contro Salvini, giornata di violenza: cariche della Polizia e scontri” di Riccardo Del Lungo

L’ultimo articolo premiato è di Riccardo Del Lungo della redazione di PisaToday. L’importanza del pezzo risiede nella capacità di copertura video dello scontro tra i manifestanti e le forze dell’ordine in un corteo contro Matteo Salvini. Il video è riuscito, in poco tempo, ad ottenere quasi 5.000 condivisioni e 40.000 visualizzazioni, finendo così in molti TG nazionali.