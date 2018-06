Erba alta e sporcizia, grande senso civico dei residenti: ripulito il quartiere

Per il sindaco Lillo Firetto è, quasi sicuramente, un gesto di "protagonismo civico". Per i residenti di discesa San Francesco di Paola, ad Agrigento, è stata invece verosimilmente una scelta obbligata. Obbligata dal fatto che il discerbamento non avveniva, in quella strada, da un anno e che oltre alle rigogliose sterpaglie c'era un proliferare di insetti. Perfino un serpente, nelle scorse settimane, era stato ritrovato.

La strada che gli agrigentini hanno deciso di percorrere - dando un esempio di senso civico - è stata, dunque, quella del "fai da te": si sono organizzati e si sono sostituiti agli addetti. A spendersi per la pulizia e il decoro di discesa San Francesco di Paola, zona via Garibaldi, sono stati Gioacchino Alfano, Carmelo Santamaria e Lillo Cardilicchia.