"Maggioranza incapace", chiesta la revoca della cittadinanza a Rocco Forte

Il punto è in attesa di essere approvato da così tanto tempo da essere diventato "antieconomico". Per questo i consigleiri comunali di opposizione di Agrigento chiedono la revoca della proposta, depositata a novembre del 2018, di assegnare all'imprenditore inglese Rocco Forte la cittadinanza onoraria agrigentina.

La proposta è stata depositata nelle scorse settimane. Il punto su Rocco Forte è stato votato per ben due volte nei mesi scorsi e in entrambi i casi è stata rispedita al mittente perché per attribuire onorificenze di questo tipo è necessario che in aula consiliare sia presente almeno due terzi dei consiglieri.

Così i consiglieri, “considerato che la proposta è stata trattata più volte in Consiglio ma è sempre mancata la presenza della maggioranza assoluta, necessaria perché sia valida la votazione” e “considerato che i consiglieri filogovernativi non sono riusciti a garantire in aula i numeri necessari”, ritenuto che “dopo tutte le sedute e le votazioni infruttuose è diventato antieconomico mantenere il punto in Odg” e lo stesso “ha perso di significato” si chiede appunto all’amministrazione di ritirare tutto e rinviare a data da destinarsi la questione.