"E' da 10 anni sul territorio italiano", Hassan diventa cittadino stefanese

E' sul territorio italiano da oltre 10 anni e ha mostrato, in tutto questo tempo, di volersi integrare con la comunità in cui vive. Per questo Hassan El Aemery, di origini maghrebine, ha ricevuto dal sindaco di Santo Stefano di Quisquina, Francesco Cacciatore, la cittadinanza italiana.

"Ai sensi dell’art. 9 della legge n.91/92 - dice il primo cittadino sui social - può essere concessa la cittadinanza italiana allo straniero extracomunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica. Hassan e la sua famiglia - continua - lo hanno fatto con grande compostezza civica , integrandosi bene con la comunità stefanese. È stato molto bello potergli ufficialmente conferire la cittadinanza italiana e donargli una copia della nostra Costituzione".