Cade da un muretto e ruzzola per 10 metri, salvato un 31enne

Alla cittadella sanitaria del viale Della Vittoria era andato, a quanto pare, per cercare un medico che lo visitasse. Ignorava, verosimilmente, che in quella che è la sede dell’Asp non vengono effettuate visite. Forse perché stanco, si è seduto – distrattamente, tant’è che ha perso l’equilibrio, – su un muretto ed è precipitato lungo la scarpata sottostante.

Ha 31 anni l’immigrato che è stato salvato – dopo circa un’ora di ripetuti tentativi – dai vigili del fuoco del comando provinciale e dai poliziotti della sezione “Volanti”. Il ragazzo ha riportato diversi traumi. E’ stato subito, con un’autoambulanza del 118, trasferito all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non è, per sua fortuna, nonostante abbia ruzzolato per circa 10 metri, in pericolo di vita.