Furti nelle auto in sosta al San Giovanni di Dio, incontro con la Cisl

Furti a danni delle auto all'interno del parcheggio dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, incontro operativo con il direttore generale dell'Asp con il responsabile del dipartimento Sanità della Cisl Giovanni Farruggia.

Il confronto è servito soprattutto per dare mandato al personale tecnico aziendale di provvedere a porre in essere tutte le iniziative utili per attivare 126 stalli di parcheggio già previsti e anche per avanzare l'ipotesi di creare uno spazio riservato ai dipendenti, dotato di sbarra di delimitazione, in modo che questi possano avere "garantito il parcheggio a qualsiasi orario, prevenendo sia tempi inutili per la ricerca del parcheggio, che l'ipotesi di dovere lasciare il proprio automezzo al di fuori degli spazi previsti e di incorrere quindi nelle sanzioni da parte della polizia municipale, tutto al fine di tutelare gli operatori ed utenti all'interno degli spazi aziendali".