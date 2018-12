Cinghiali nella Valle dei Templi, turisti in fuga si arrampicano sugli alberi

Prima lo stupore, forse inevitabile. Poi, la paura perché quei due cinghiali si sono avvicinati minacciosi. Una coppia di turisti – terrorizzata – per evitare “incontri ravvicinati” si è rifugiata, arrampicandosi, su degli alberi e subito, contattando il 113, ha chiesto aiuto alla polizia. E’ accaduto non in mezzo ad un’area di campagna qualsiasi, ma a poca distanza dal tempio di Giunone, dunque nella Valle dei Templi. I turisti del Nord Italia sono stati immediatamente raggiunti dalle pattuglie della sezione “Volanti” della Questura.

I poliziotti hanno tranquillizzato la coppia e poi hanno effettuato una battuta in tutta la zona. Ma dei due “minacciosi” cinghiali non è stata trovata alcuna traccia. La segnalazione è stata, naturalmente, subito inoltrata anche alla direzione del Parco archeologico e paesaggistico.

"Abbiamo ricevuto la segnalazione anche noi – ha spiegato ieri il direttore del Parco Giuseppe Parello - e l'abbiamo immediatamente passata, per competenza, alla ripartizione faunistica venatoria. Abbiamo anche allertato la vigilanza e i custodi a prestare una maggiore attenzione e, qualora venissero visti altri cinghiali, a far scattare subito la richiesta di intervento". Non è la prima volta però che, nella Valle dei Templi, viene segnalata la presenza di cinghiali. “Molto tempo fa, forse un annetto o più, erano stati segnalati dei cinghiali – ha raccontato il direttore Parello – nell’area di Demetra. Anche in quel caso, così come abbiamo fatto adesso, abbiamo allertato tutti a dare un’occhiata in più e a segnalare immediatamente eventuali presenze”.