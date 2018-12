Cinghiali nella Valle, l'Sos del Parco alla ripartizione Faunistico venatoria

Il direttore del Parco archeologico, Giuseppe Parello, così come aveva già fatto quando acquisì l’intervento dei poliziotti della sezione “Volanti” – che erano stati chiamati dai turisti arrampicati sull’albero -, si è messo in contatto, tornando a fare una nuova segnalazione, con la ripartizione Faunistico venatoria.

“Stabiliremo una collaborazione con la ripartizione Faunistico venatoria – ha spiegato, ieri, Parello - . Non so ancora in che cosa consisterà questa collaborazione, se monitoraggio o altro, ma attendo da loro, che sono competenti, cosa occorre fare. Il Parco naturalmente è disponibile ad avviare qualunque forma di collaborazione per fare in modo che si possa arrivare ad una soluzione del problema”. Non hanno mai fatto del male i cinghiali avvistati all’interno del Parco Valle dei Templi, ma naturalmente nessuno vuole correre nessun tipo di rischi.