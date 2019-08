“Attenzione presenza cinghiali”, è allarme fra Ribera e Cattolica Eraclea

“Attenzione presenza cinghiali”. E’ quanto scritto su un cartello all’ingresso della riserva naturale della foce del Platani. A segnalare il pericolo la Forestale che gestisce la riserva tra Ribera e Cattolica Eraclea.

Il consiglio della Forestale qualora si dovessero incontrare dei cinghiali è quello di stare fermi e consentire il loro passaggio, in generale questi animali - avvistati nei giorni scorsi nel bosco della riserva - non attaccano se non si sentono attaccati.