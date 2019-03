Tornano i "CinemaDays", film a 3 euro: ecco le sale che hanno aderito

Tornano ancora una volta i CinemaDays, iniziativa voluta dal ministero dei Beni Culturali e dall’associazione nazionale industriale cinematografica.

L’evento è utile per promuovere quanto più possibile in cinema. Dall’uno al quattro aprile i biglietti per le sale, comprese quelle dell’Agrigentino, costeranno 3 euro per tutti i film in programmazione. Un’iniziativa che negli anni scorsi ha portato migliaia di agrigentini al cinema.

Sono diverse le sale che hanno aderito all’evento, ecco la lista:

Agrigento: Astor, Ciak

Campobello di Licata: Nuovo Corallo

Castrofilippo: Planet Le Vigne

Ribera: Golden (Ex Lupo)

Sciacca: Campidoglio