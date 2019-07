Camilleri sepolto al cimitero del Testaccio, tanti i "marinisi" che gli hanno portato un fiore

Una vera valanga di fiori colorati, tutti diversi tra loro, tutti conferiti da mani diverse. Sulla tomba, oltre che un'unica corona di fiori donata dall'Amministrazione comunale di Porto Empedocle, anche un albero di ulivo dentro un vaso. Un segno di legame di con la Sicilia.

E' tutta qui "l'ultima dimora" di Andrea Camilleri, sepolto nel cimittero acattolico del Testaccio. Una lunga fila di normali cittadini, dopo le esequie laiche, hanno voluto rendergli omaggio.

Presente il sindaco empedoclino Ida Carmina, che è voltua volare a Roma per un addio ad uno dei suoi più illustri concittadini. "Ho incontrato tanti 'marinisi' - ha spiegato -, molti di loro piangevano perché è come se fosse andato via una persona di famiglia. Ho parlato con la sindaca Virginia Raggi, stiamo pensando di lavorare ad una iniziativa di ricordo di Camilleri nel giorno della sua nascita, il prossimo 6 settembre".