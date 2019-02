Gestione del cimitero, ditta chiede oltre 830mila euro di danni al Comune

Vertenza cimitero di Piano Gatta, la “Global service” vuole dal Comune di Agrigento un risarcimento danni da oltre 800mila euro per la mancata possibilità di gestire l’appalto della struttura.

Lo scorso 14 genanio, infatti, la società si è rivolta al Tar per ottenere la condanna del Municipio “al risarcimento del danno patrimoniale subito e dei danni subendi per effetto delle illegittime condotte e/o determinazioni assunte da parte dell’Ente in relazione alla comunicazione dell’affitto del ramo d’azienda del 25 marzo 2016”. Data, quest'ultima, in cui l'Ente negò la possibilità della cessione del ramo d'azienda da una società (la Europa costruzioni) all'altra (la Global service) e aprì di fatto la situazione di crisi in cui ci troviamo anche oggi.

La quantificazione del danno, va precisato, è solo parziale rispetto a quanto il privato potrebbe chiedere in caso di perpetrarsi della situazione di stallo che, comunque, appare ormai irrimediabilmente destinata ad essere oggetto di valutazioni in sede legale.