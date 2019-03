Cimitero di Piano Gatta, il Comune pronto ad agire per costruire nuovi loculi

La vertenza con la ditta concessionaria è ormai giunta in tribunale, le sepolture sono bloccate praticamente da oltre un anno e il Comune di Agrigento, temendo una vera e propria emergenza sanitaria con l'arrivo della stagione calda si dichiara pronto ad intervenire in maniera sostitutiva presso il cimitero di Piano Gatta.

L'ipotesi pare sia al momento al vaglio dell'Amministrazione che potrebbe decidere in tal senso entro pochi giorni. A preoccupare, come evidente, sono soprattutto le oltre 40 salme che oggi attendono di essere sepolte che si trovano al momento stoccate dentro la camera mortuaria del cimitero che, tra l'altro, dovrà essere oggetto di alcuni interventi di adeguamento.

Ma non è tutto qui, perché sempre Amato, intervenendo in Question time su una domanda posta dalla consigliera Marcella Carlisi, hae speigato che una ditta privata non siciliana avrebbe già effettuato un sopralluogo presso i tre cimiteri comunali per valutare la costruzione di un forno crematorio, servizio ad oggi non previsto. Quanti possano usare questa possibilità è però da capire, dato che, ad esempio, ad Agrigento nessuno usa i campi di inumazione, che sono tutti totalmente vuoti.