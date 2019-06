Cimitero di Piano Gatta, cala il numero delle salme in attesa di sepoltura

E' sceso a 10 il numero delle salme in attesa di essere sepolte al cimitero di Piano Gatta, ma i problemi di gestione sono ancora tutti irrisolti.

Come rilevato da un sopralluogo condotto ieri mattina dalla consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Marcella Carlisi, a fronte delle anche oltre 40 bare in attesa di tumulazione di questi mesi, adesso si è riusciti a ridistribuire i corpi nei loculi con concessioni ormai scadute soprattutto al cimitero di Bonamorone. Non una soluzione appunto delle questioni che ancora oggi riguardano la concessione del project financing della struttura (sulla quale si pronuncerà a giorni il Cga) ma un modo semmai per tamponare la situazione in attesa che si decida il da farsi.

Il Comune, del resto, così come la società "Consital", oggi seconda nel raggruppamento con la contestata "Global service", attende l'evolversi degli eventi: prima della sentenza (che non è comunque di merito) difficile pensare si possa davvero fare qualcosa.