Mancano i loculi a Piano Gatta, raccolte 250 firme e appello al prefetto

In poche ore, le firme raccolte sono state ben 250. Il messaggio è stato, dunque, chiarissimo: occorre risolvere l'incresciosa situazione del cimitero di Piano Gatta. "A causa di una triste vicenda burocratica, decine di salme aspettano da mesi una degna sepoltura al cimitero di Piano Gatta di Agrigento dove mancano dei nuovi loculi - è stato scritto nell'appello per la raccolta firme - . Visto che il problema va avanti da diverso tempo e ancora è irrisolto, le chiediamo - si sono rivolti al prefetto Dario Caputo - di intervenire e di fare tutto ciò che è in suo potere per ottenere la costruzione di nuovi loculi e consentire ai defunti, in attesa di tumulazione, di avere finalmente una tomba".