Cimitero di Piano Gatta, il Tar cambia tutto: a rischio incompiuta i nuovi loculi

Si stava già "festeggiando" il completamento dei nuovi loculi al cimitero di Piano Gatta che avrebbero consentito il superamento dell'attuale carenza di spazi di sepoltura. In realtà, adesso, a fermare potenzialmente tutto ancora una volta è il Tribunale amministrativo regionale.

Il Tar, dopo alterni pronunciamenti in fase di sospensiva (l'ultimo, appunto, ha consentito alla società Global Service di avviare gli interventi) ha adesso respinto con una sentenza di merito il ricorso che il privato aveva presentato contro un provvedimento firmato dal Comune di Agrigento il quale, ormai alcuni anni fa, "stoppava" il passaggio della gestione del cimitero dalla Europa Costruzioni alla Global Service, società in realtà gemelle, per assenza dei requisiti previsti.

Un provvedimento, dice adesso il Tar, corretto formalmente e legittimo (perché, dicono, i requisiti, effettivamente, non vi erano da tempo). La conseguenza diretta è che quindi il gestore temporaneo non è più nelle condizioni di occuparsi della struttura. Se il privato ricorrerà dinnanzi al Cgars contro la decisione del Tar, è probabile che nell'immediato dovranno essere sospesi i lavori già iniziati da settimane.