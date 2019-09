Cimitero di Piano Gatta, presentato il progetto per 220 nuovi loculi

Cimitero di Piano Gatta, sembra all'orizzonte una soluzione per le questioni che riguardano l'assenza di loculi.

In settimana, salvo contrattempi, è infatti previsto il parere da parte del Genio Civile di Agrigento sul progetto di realizzazione di un buon numero di spazi da realizzarsi all’interno della struttura gestita in project financing dalla società “Global Service”. Si parla, complessivamente, di almeno 220 loculi che potrebbero garantire un’autonomia di almeno altri sei mesi alla città, consentendo tra l’altro di seppellire in una destinazione definitiva i circa 70 corpi attualmente ricollocati in cappelle private.

Bare che hanno atteso a lungo prima di essere sepolte, creando proteste e anche una raccolta firme, e che adesso fortunatamente sono scomparse dalla camera mortuaria grazie all'attività di recupero dei loculi con concessione scaduta realizzata dal Comune.

I lavori potrebbero partire quasi subito dopo l'eventuale autorizzazione e completarsi nel giro di poco tempo.