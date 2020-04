Cimitero senza loculi fino a settembre, il Comune: "Sarà consentito 'ospitare' i morti nelle cappelle"

Di nuovi loculi a disposizione nei cimiteri comunali ancora oggi non c'è nemmeno l'ombra e, ad oggi, Palazzo dei Giganti, stima che prima di fine settembre non vi sarà traccia di nuovi spazi di sepoltura anche se i cantieri, come noto, sono iniziati nei mesi scorsi. Così il Municipio, per cercare di crare nuovi spazi di sepoltura e venire incontro alle richieste da parte di alcuni cittadini mette il piede sull'acceleratore della solidarietà.

In che modo? La questione non è particolarmente semplice da spiegare perché, di fatto, estremamente tecnica. Fino a ieri il regolamento comunale sulle sepolture impediva non solo di acquistare singoli loculi senza che vi fosse un morto da seppellire nell'immediato (al fine, si disse all'inserimento di questo punto, di evitare le speculazioni) ma non consente nemmeno che all'interno delle cappelle private possano trovare posto salme non legate da vincoli di parentela con i proprietari, per la medesima ragione.

Un comma al quale, adesso, si potrà derogare (ma solo per sei mesi) per prendere un po' di tempo ed evitare un potenziale problema di tipo igienico-sanitario, come si era già rischiato lo scorso anno con decine di bare abbandonate in uno stanzino in attesa di sepoltura.

Tutto sarà, lo precisiamo, solo su base volontaria: il possessore del loculo libero all'interno della cappella cimiteriale potrà ospitare un terzo (per un tempo determinato) mantenendo comunque la proprietà dello spazio di sepoltura, che dovrà essere sgomberato quando dentro Piano Gatta saranno realizzati nuovi loculi. Quello che non è chiaro (anche perché nell'ordinanza pubblicata mancano delle pagine) chi fornirà l'elenco dei posti disponibili a chi si recherà al cimitero in cerca di una tomba per un proprio caro, mentre è evidente che la soluzione scelta dall'Ente sia un modo per evitare nuove ordinanze (onerose) per occupare loculi e cappelle private, come già successo in passato.

Insomma, la situazione resta emergenziale.

