Cimitero di Piano Gatta, requisiti i loculi: si paga l'indennità ai proprietari

La requisizione – urgente e temporanea – di 41 posti liberi e disponibili nelle cappelle private del cimitero di Piano Gatta è stata fatta. Il Comune di Agrigento, adesso, ha impegnato 7 mila euro per pagare i proprietari delle cappelle private. Perché ai concessionari deve essere corrisposta un’indennità di requisizione.

E per i 41 loculi temporaneamente requisiti, l’indennità è stata quantificata presuntivamente in 7 mila euro. Ad Agrigento, in nessuno dei cimiteri comunali, non ci sono sepolture disponibili. L’emergenza è scoppiata lo scorso 30 marzo quando c'erano 12 feretri da tumulare e mancavano, appunto, i loculi.