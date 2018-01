Centocinquantamila euro per la manutenzione straordinaria dei cimiteri cittadini. Il Comune di Agrigento approva il progetto in linea amministrativa e l'impegno di spesa per i lavori.

Il 29 dicembre gli uffici hanno verificato la conformità del progetto, che prevede piccole opere edili, e ha dato il via libera all'approvazione.