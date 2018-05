Motociclo scappa all'Alt, inseguito e bloccato: maxi multa da 5 mila euro

Scappa all’Alt della polizia di Stato, imposto lungo la statale 115 all’altezza del Villaggio Mosè, e viene inseguito – dalla pattuglia della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento – per chilometri e chilometri. Quando i poliziotti riescono a fermare l’adolescente, che era alla guida del ciclomotore 125 di cilindrata, ci impiegano veramente pochi secondi ad accertare il perché di quella rocambolesca fuga. Il sedicenne agrigentino era senza patente. Al ragazzino è stata elevata – per guida senza patente – una maxi contravvenzione: ben 5 mila euro. Sanzionato, però, anche il padre del ragazzo. Per l’incauto affidamento del mezzo, il genitore dovrà pagare una multa da 400 euro.

Per i poliziotti della sezione “Volanti” avrebbe dovuto essere, fra il Villaggio Mosè e San Leone, un ordinario servizio di controlli. Verifiche sulla circolazione stradale in particolar modo, oltre che naturalmente prevenzione e repressione di qualsiasi fattispecie di reato.

Ed è proprio durante i controlli alla circolazione stradale che gli agenti hanno imposto – alzando verso il cielo la paletta – l’Alt al giovane che era in sella al ciclomotore.