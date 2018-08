Ritrovato uno scooter rubato, c'è un mercato "nero" di ricambi?

Era stato rubato, in città, lo scorso maggio. Un ciclomotore Piaggio Liberty è stato, nelle ultime ore, ritrovato – dai poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento – sotto il ponte di Punta Bianca. Il mezzo è risultato essere danneggiato, con più pezzi mancanti. Al rinvenimento del “due ruote”, gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico sono arrivati grazie ad una ordinaria attività di prevenzione che li porta a setacciare tutte le strade della città.

Il ciclomotore Piaggio Liberty è stato, naturalmente, recuperato ed è stata avviata un’attività investigativa per cercare di stabilire come sia arrivato fino a lì e soprattutto se, in città, sia all’opera o meno una banda dedita al furto e allo smontaggio di eventuali pezzi, rivenduti sul mercato “nero” dei ricambi.