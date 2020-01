Cicero contro Brandara: "Io mai rinviato a giudizio, agirò legalmente"

Processo per il depuratore di Giammoro, nella Valle del Mela, Cicero: "Io mai rinviato a giudizio, querelo Brandara".

E' un intervento durissimo quello che l'ex presidente dell'Irsap Alfonso Cicero ha affidato al proprio legale per replicare a quanto sostenuto nei giorni scorsi sia sui social che in una nota stampa il sindaco Mariagrazia Brandara.

Questa, nel parlare della vicenda che ha visto appunto il suo rinvio a giudizio per il processo connesso all'impianto di depurazione ha sostenuto che "Il reato contestato ha visto prima indagati e poi rinviati a giudizio i due commissari (io ed il commissario precedente, geom. Alfonso Cicero, poi uscito dal processo, perché il reato caduto in prescrizione)".

Una versione che secondo Cicero non avrebbe alcun collegamento con la verità processuale. "L'autorità giudiziaria - dice una nota - ha verificato le ipoteche responsabilità esclusivamente per l'ipotesi contravvenzionale di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 152 del 2006 per una presunta mancanza di autorizzazione di natura amministrativa, ipotesi per la quale non è stato rinviato a giudizio dal gup di Barcellona Pozzo di Gotto bensì prosciolto con una sentenza che ha dichiarato il non luogo a procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione".

Dire che è stato rinviato a giudizio, come sosteneva Brandara, è quindi "del tutto inesatto e privo di fondamento, il che comporta una inevitabile lesione dell'immagine e della reputazione" e quindi Cicero ha già annunciato che agirà legalmente nei confronti di Brandara.

