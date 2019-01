Ceramica artistica, al via le iscrizioni per la nuova edizione del "CICA"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il sindaco di Sciacca e vice presidente nazionale dell’Aicc Francesca Valenti invita i maestri ceramisti a prendere visione del bando della 39ma edizione del CICA, concorso internazionale di ceramiche di Alcora, in Spagna, con l’invito a partecipare al prestigioso appuntamento. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 febbraio 2019. Previsti premi in denaro e l’esposizione di opere in ceramica dal 12 luglio fino al 15 settembre 2019.

Il concorso – informa l’Aicc, Associazione italiana città della ceramica – conta ogni anno 200 partecipanti provenienti da oltre 30 paesi e oltre 2000 visitatori. Nato nel 1981, in concorso si è affermato fra i più importanti nel settore della ceramica artistica. Ogni anno distribuisce 16.600 euro di montepremi grazie al sostegno di importanti istituzioni e aziende private. Il primo premio è di 7.000 euro, il secondo di 4.000 euro, il terzo di 2.800 euro. C’è anche un premio del pubblico pari a 2.800 euro. Sul sito www.museualcora.com tutte le indicazioni per partecipare e iscriversi on line.