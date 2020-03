Ai poveri il cibo invenduto, l'iniziativa solidale di un bar empedoclino

Chiamarli avanzi alimentari, presumibilmente, è inappropriato. Per dire basta allo spreco alimentare, un bar di Porto Empedocle ha deciso di portare dalla sua parte benevolenza e solidarietà. Lodevole iniziativa da parte di un rinomato bar empedoclino, ovvero un messaggio a voce alta per i bisognosi della città marinara.

I due giovani imprenditori hanno deciso di non voltarsi dall’altra parte e di fare qualcosa di importante. Un piccolo gesto che, però, potrebbe essere fondamentale per i bisognosi del paese.

Dalle 22 in poi, orario di chiusura del bar, il cibo non venduto verrà esposto fuori. Chiunque ne avrà bisogno potrà prenderlo e portarlo via. Non è la prima volta che la titolare del bar, Giusy Palillo, dà vita a simili iniziative. Un gesto importante ha raccolto diversi consensi.