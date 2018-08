"Stalking nei confronti dell'ex moglie", l'indagato finisce a Psichiatria

Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice del tribunale di Sciacca, Alberto Davico, ha convalidato l'arresto ed ha disposto i domiciliari al reparto di Psichiatria dell'ospedale "Giovanni Paolo II". Si tratta del trentacinquenne di Cianciana, C. S., che era stato arrestato, nei giorni scorsi, dai carabinieri, per stalking nei confronti dell'ex moglie.

L’attenuazione della misura cautelare era stata richiesta sia dal difensore dell’indagato, l’avvocato Vincenzo Castellano, che dalla Procura della Repubblica di Sciacca. L’avvocato Vincenzo Castellano lavora a questo caso assieme alla praticante Mariangela Miceli. Al momento il legale dell’indagato esamina gli atti e attende l’evoluzione della vicenda. Non ha ancora assunto alcuna decisione in merito a un’eventuale richiesta di annullamento della misura cautelare al tribunale della Libertà.