Presenta il candidato a sindaco del Pd e qualcuno gli taglia le ruote: intimidito Panepinto

A Cianciana ha partecipato al comitato elettorale per presentare la lista civica "Insieme per Cianciana" a sostegno del candidato a sindaco Salvatore Sanzeri in quota Pd. A pochi passi dal comitato elettorale, in corso Nazionale, ha lasciato regolarmente posteggiata la sua autovettura: una Bmw X1. Un paio d'ore e al momento di riprendere l'auto, la scoperta: qualcuno aveva tagliato tutti e quattro i pneumatici. Nel mirino di quella che è una vera e propria intimidazione: l'ex deputato regionale del Pd ed ex sindaco Giovanni Panepinto.

Panepinto ha formalizzato la denuncia, contro ignoti, alla stazione dei carabinieri della sua città: Bivona. Sia Bivona che Cianciana sono del resto sotto il coordinamento del comando compagnia dei carabinieri di Cammarata. Nessun dubbio sul fatto che si è trattato - nella serata di ieri - di un gesto mirato, squisitamente mirato contro Giovanni Panepinto. Perché lungo quella strada, lungo corso Nazionale, non c'era soltanto la sua autovettura posteggiata.

Panepinto, presidente dello Smap (la società per lo sviluppo del Magazzolo-Platani ndr.) e segretario comunale a Lampedusa e a Godrano, non ha alcun sospetto su chi possa essere l'autore del danneggiamento aggravato. Danneggiamento che ha, appunto, il significato dell'intimidazione politica. "Chi pensa che possa lasciarmi intimorire per quattro ruote tagliate - ha detto l'ex deputato del Pd ed ex sindaco di Bivona - non mi mi conosce bene".

A Cianciana, l'uscente Santo Alfano ha deciso di non candidarsi perché sottoposto a processo ma sta comunque sostenendo il suo vicesindaco, Francesco Martorana. Candidato avversario, in quota Pd, è appunto Salvatore Sanzeri.

"Insieme per Cianciana"

"Insieme per Cianciana esprime solidarietà al caro Giovanni per il vile atto subito e manifesta fortissima indignazione per il gesto intimidatorio - hanno scritto dalla lista civica - . A nostra memoria è la prima volta che fatti di tale gravità irrompono in una competizione elettorale della nostra città. Nessuno si può illudere che gesti di tal natura possano impedire a noi di 'Insieme per Cianciana' di continuare le nostre battaglie politiche".