Tre ettari di terreno incolto divorati da un incendio doloso: avviate indagini

Tre ettari di terreno incolto sono stati divorati da un incendio dalla matrice dolosa. E’ accaduto fra le contrade Fiotto e Corsa a Cianciana. A mobilitarsi - per cercare di avere la meglio sulle altissime fiamme, riuscendovi dopo diverse ore di intervento – sono stati gli uomini del corpo Forestale. Sul posto, anche i carabinieri che si sono occupati della viabilità ma anche e soprattutto d’avviare le indagini per cercare, laddove possibile, di dare un nome e cognome al piromane.

Domenica complicata, quella appena trascorsa, sia per gli uomini della Forestale che hanno, di fatto, evitato che le fiamme si avvicinassero e lambissero le abitazioni, sia per i militari dell’Arma. I carabinieri si sono, subito, preoccupati della circolazione stradale: si temeva, infatti, che, a causa delle alte colonne di fumo nero, potessero innescarsi degli incidenti stradali. Soltanto quando i soccorritori della Forestale sono riusciti ad avere la meglio sul vasto fronte incandescente, i carabinieri hanno potuto avviare l’attività investigativa. Pochi i dubbi – visto che, a quanto pare, il rogo sarebbe stato appiccato in più punti – sul fatto che l’incendio abbia avuto una matrice dolosa. Adesso spetterà alle indagini provare a fare chiarezza e ad identificare la persona che lo ha appiccato