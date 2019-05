Sei cani sono stati avvelenati, s'è rischiata la strage a Cianciana

Sei i cani avvelenati. S'è rischiata la strage di randagi, nelle ultime ore, a Cianciana. L'ultimo animale è morto, dopo ore ed ore di stenti, soltanto ieri mattina. A quanto pare, la carcassa verrà analizzata per cercare di stabilire cosa effettivamente, che tipo di veleno, lo abbia ucciso. Altri due animali stanno lottando fra la vita e la morte e altri tre cani, per fortuna, sono fuori pericolo.

In paese - social compresi - è scoppiato il caos. Forti le condanne per quanto accaduto: "I randagi non si toccano" - ha detto qualcuno - . "Mi vergogno profondamente di avere certi elementi come compaesani - ha scritto un altro - . È un peccato che un così bel paesino, pieno di bella gente, debba essere rovinato da questi atti vili e indegni".