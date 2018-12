Arriva Mengacci, ciak si gira: Montevago si trasforma in un set televisivo

Davide Mengacci e Anna Moroni arrivano a Montevago che, per l’occasione, si trasforma in un vero e proprio set televisivo.

Il vecchio centro ospita le telecamere per la registrazione di tre puntate di “Ricette all’italiana”, il popolare programma tv di Rete 4 alla scoperta delle bontà, delle bellezze paesaggistiche, dei monumenti e delle curiosità più suggestive del Paese. Sono state effettuate riprese tra i ruderi del terremoto del ’68, al Baglio Ingoglia e alle Terme Acqua Pia.

Tre gli chef impegnati nella preparazione dei piatti tipici da mostrare al grande pubblico: Francesco Mauceri, Calogero Ippolito e Valentino Gualberti. Ad abbinare i vini sono stati i sommelier Francesco Baldacchino (delegato Ais della provincia di Agrigento) e Michele Buscemi. Numerosi i cittadini e gli studenti coinvolti nelle riprese come pubblico. Le tre puntate dedicate alla città belicina dovrebbero andare in onda il 18, il 20 e il 22 dicembre.

Oltre a diversi produttori locali e al presidente della Strada del Vino delle Terre Sicane, Gunther Di Giovanna, sono stati intervistati anche l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano e il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo che si è soffermata, tra l’altro, sul “Montevago Wine & Food”, l’evento che andrà in scena sabato 22 e domenica 23 dicembre al Baglio Ingoglia. Un viaggio alla scoperta delle produzioni agroalimentari di qualità tra degustazioni e laboratori enogastronomici.

In vetrina ci saranno i migliori prodotti del territorio: dalla Vastedda del Belìce Dop alle eccellenze enologiche, dall’olio extra vergine di oliva ai dolci tipici. Ci saranno anche spazi dedicati all’arte e alla musica. L’evento è promosso da Orsa Consulting e dal Comune di Montevago con il finanziamento dell’assessorato regionale alle Attività produttive nell’ambito del Piano regionale promozionale 2018. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook “Montevago Wine & Food”.