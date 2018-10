Lavori in corso e alberi pericolanti, ecco come cambierà la viabilità

Cambi in vista per la viabilità in diverse zone della città, sia a causa di alcuni lavori da realizzare che per complessive necessità di riordino. Diverse ordinanze sono state infatti firmate nei giorni scorsi e avranno un impatto non di poco conto sul sistema viario della città. Partiamo dai cambiamenti, teoricamente, permanenti, come il riordino della viabilità nell'area della via Picone chiesta dei residenti per "dare più decoro e migliorare la viabilità, anche per il transito di eventuali mezzi di soccorso". La strada, senza uscita, è divenuta una Ztl, con l'imposizione da parte del Comune di un divieto di transito a tutti i veicoli, con l'esclusione di quelli di polizia e soccorso, taxi, residenti muniti di pass ed eventuali mezzi preventivamente autorizzati, mentre è stato imposto il divieto di sosta tra il civico 30 e il 33 (ambo i lati) e tra il 33 e il 47 (solo lato nord, con sosta libera consentita alle autovetture sul lato sud), mantenendo invece come aree di sosta libera il tratto tra il civico 47 e il 69, cui si aggiunge uno stallo si sosta diservato ai diversamente abili dinnanzi al civico 33.

Divieti temporanei, connessi a specifici interventi, sono invece quelli imposti in viale Sicilia, dove per trenta giorni, per consentire i lavori di riqualificazione del tessuto viario, sarà vietata la sosta e in via Canonico Sorrento, dove vigerà il divieto di circolazione dei pedoni per consentire interventi di messa in sicurezza dell'edificio pericolante sulla scalinata. Divieti di sosta tra il civico 12 e il civico 18 sono stati invece imposti in via Toniolo per consentire il taglio di due alberi.

Domani, 24 ottobre, sarà invece istituito il divieto di sosta in via Empedocle (zona Porta dei Saccajoli) e piazza Marconi per lavori richiesti dalla Protezione Civile regionale. Sempre domani saranno imposti il divieto di transito nel tratto tra il museo "Griffo" e il posto di ristoro e in via di Francesco Crispi per consentire il taglio di due alberi.