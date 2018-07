Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In attuazione della determina dirigenziale n. 330 del 30 luglio 2018, con la quale tutti i dipendenti dell'amministrazione verranno posti in ferie d'ufficio, il 16 e 17 agosto, è stata disposta la chiusura dell'Iacp di Agrigento per gli stessi giorni.