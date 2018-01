Chiude Oviesse in via Gioeni, saracinesche abbassate dal 31 gennaio

Conto alla rovescia per la chiusura dell'Oviesse di via Gioeni. Le saracinesche si abbasseranno il 31 gennaio. La data - riporta il quotidiano La Sicilia - è stata comunicata formalmente nei giorni scorsi ai sindacati Filcams Cgil e Uil Tec che sono al lavoro per la salvaguardia del personale.

Alla base della chiusura, soprattutto motivi economici, a partire dal costo dell'affitto dei locali, a cui si è aggiunta la prospettiva di realizzare importanti adeguamenti dei locali, a fronte di una sempre più costante improduttività del negozio.

Secondo alcune indiscrezioni, - si legge ancora sul quotidiano - a prendere il posto di Ovs potrebbe essere il colosso dell'abbigliamento Zara, anche se l'azienda in questo momento smentisce.